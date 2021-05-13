МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, как добиться от начальства повышения зарплаты

Согласно данным, до 250 тысяч рублей может получить Python-разработчик с опытом работы от 3 лет. Помимо разработки и поддержки веб-приложений, специалисту предстоит участвовать в проверке кода. Такую же зарплату предлагают программисту видеоигр С++. Соискатель должен знать английский язык на разговорном уровне. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.

Ведущий разработчик в сфере логистики может зарабатывать от 200 тысяч рублей. Здесь работодатель также готов предоставить сотрудникам скидку на изучение английского в одной из языковых школ. Такую же зарплату может получать Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от 4 лет. Доход до 200 тысяч рублей предлагают менеджеру по продаже медицинского оборудования. Соискатель должен знать основы УЗИ и виды медицинского оборудования для лучевой диагностики. Заработок будет зависеть от бонусов по итогам выполненной работы.

На мебельную фабрику ищут конструктора, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе по ее разработке. Принт-менеджер также может получать до 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК и картона.

До 120 тысяч рублей в месяц может зарабатывать рекрутер. Для успешного трудоустройства ему надо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Вознаграждение выплачивается за каждого трудоустроенного специалиста.