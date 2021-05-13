МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рекрутер, менеджер, программист вошли в майский рейтинг высокооплачиваемых предложений с удаленной работой сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, до 250 тысяч рублей может получить Python-разработчик с опытом работы от 3 лет. Помимо разработки и поддержки веб-приложений, специалисту предстоит участвовать в проверке кода. Такую же зарплату предлагают программисту видеоигр С++. Соискатель должен знать английский язык на разговорном уровне. Работодатель предоставляет возможность прохождения курсов английского языка и посещения конференций в различных странах.
Ведущий разработчик в сфере логистики может зарабатывать от 200 тысяч рублей. Здесь работодатель также готов предоставить сотрудникам скидку на изучение английского в одной из языковых школ. Такую же зарплату может получать Lead/Senior Frontend-разработчик с опытом работы от 4 лет. Доход до 200 тысяч рублей предлагают менеджеру по продаже медицинского оборудования. Соискатель должен знать основы УЗИ и виды медицинского оборудования для лучевой диагностики. Заработок будет зависеть от бонусов по итогам выполненной работы.
На мебельную фабрику ищут конструктора, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт проектирования нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели и навык работы в программе по ее разработке. Принт-менеджер также может получать до 150 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в рекламном агентстве или типографии, знать полиграфию и POS-материалы. Компания специализируется на производстве упаковки из МГК и картона.
До 120 тысяч рублей в месяц может зарабатывать рекрутер. Для успешного трудоустройства ему надо иметь опыт подбора массового персонала для работы вахтовым методом. Наличие собственной базы будет дополнительным преимуществом. Вознаграждение выплачивается за каждого трудоустроенного специалиста.
https://1prime.ru/state_regulation/20210513/833650163.html