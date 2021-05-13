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Правительство поддержит туроператоров, вывозивших россиян из Турции
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Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, сообщил... ПРАЙМ, 13.05.2021
авиасообщение, пандемия, туроператоры, закрытие границ, турция, туризм, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит меры поддержки туроператоров, которые вывозили туристов из Турции и Танзании, выделит 1 миллиард рублей субсидий на эти цели, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня также обсудим новые меры поддержки туроператоров. В связи со вспышками коронавируса в Турции и Танзании было приостановлено авиационное сообщение с этими странами. Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 миллиард рублей для компенсации их затрат", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
Премьер-министр также рассказал, что кабмин планирует оказать поддержку туроператорам, которые организуют внутренние чартерные программы по России. "Направим 1,2 миллиарда рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень определит Ростуризм", — сказал Мишустин.