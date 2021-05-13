МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке, которые не мешали бы ученым без штрафных санкций изменять условия контракта. Матвиенко призывает газодобывающие компании "заняться Отечеством"

В ходе прошедших в Совфеде слушаний "Научный кадровый потенциал страны" замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются учены в ходе исследований. По его словам, большие проблемы создает 44 федеральный закон (о госзакупках). "Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции", — сказал он. Например, проблемы возникают, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже.

Лутовинов предложил ввести норму, когда по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.

"Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", — сказала Матвиенко.

Зал встретил ее выступление аплодисментами.