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Матвиенко назвала "вредительским" закон о госзакупках
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке, которые не... ПРАЙМ, 13.05.2021
совет федерации, валентина матвиенко, госзакупки, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "вредительской" нынешнюю редакцию закона о госзакупках и сообщила, что сенаторы подготовили предложения по его корректировке, которые не мешали бы ученым без штрафных санкций изменять условия контракта.
В ходе прошедших в Совфеде слушаний "Научный кадровый потенциал страны" замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) Александр Лутовинов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются учены в ходе исследований. По его словам, большие проблемы создает 44 федеральный закон (о госзакупках). "Если нужно немного изменить условия контракта по объективным обстоятельствам, мы попадаем в ситуацию, когда идут штрафные санкции", — сказал он. Например, проблемы возникают, когда уникальную установку нужно запустить на полгода позже.
Лутовинов предложил ввести норму, когда по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.
"Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", — сказала Матвиенко.
Зал встретил ее выступление аплодисментами.