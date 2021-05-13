2021-05-13T14:32:30+03:00
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2021
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Центробанк спрогнозировал рост российской экономики в 2021 году
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Российская экономика в 2021 году будет расти темпами ближе к 4%, в следующем году темпы роста также останутся повышенными, однако в дальнейшим без серьезных преобразований они... ПРАЙМ, 13.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российская экономика в 2021 году будет расти темпами ближе к 4%, в следующем году темпы роста также останутся повышенными, однако в дальнейшим без серьезных преобразований они замедлятся до примерно 2%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
"В этом году рост будет, по-видимому, ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост, повышенным он останется и в следующем году", — сказал он, выступая на наблюдательном совете Института экономики роста им. П.А. Столыпина.
"Но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований, роста инвестиций в экономику мы не сможем расти выше этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане", — добавил Тремасов.
По прогнозу ЦБ, российская экономика в 2021 году вырастет на 3-4%, в 2022 году — 2,5-3,5%, в 2023 году — на 2-3%.