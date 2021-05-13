МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 мая, снизилось на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 473 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

"Это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч", — пишет организация.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали значения показателя на уровне 490 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 1 мая, был пересмотрен до 507 тысяч с 498 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 28,25 тысячи с пересмотренного показателя — до 534 тысяч. Это также самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения — до 562,25 тысячи с 560 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 мая, снизилось на 45 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,655 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,7 миллиона с 3,69 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.