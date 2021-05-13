МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сделать Федеральное казначейство агентом по валютному контролю за операциями участников бюджетного процесса, говорится в материалах министерства. Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты на 1 мая

"Минфин России предлагает наделить Федеральное казначейство полномочием агента по валютному контролю за операциями участников бюджетного процесса. Такие предложения содержатся в проекте поправок к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", рассмотренном сегодня на заседании правительства РФ", — говорится в сообщении.

"Законопроектом устанавливается обязанность для клиентов Федерального казначейства осуществлять валютные операции с бюджетными средствами в иностранной валюте через счета, открытые Федеральному казначейству в уполномоченных банках. Это обеспечит большую прозрачность бюджетных расходов", — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

Он добавил, что одновременно с этим в отношении валютных операций коммерческого сектора экономики законопроектом упрощается исполнение экспортных внешнеторговых контрактов с нерезидентами через взаимозачёты требований и обязательств между резидентами и нерезидентами. "Случаи таких взаимозачетов будут утверждаться правительством РФ по согласованию с Центральным банком России", — указал министр.

Минфин отмечает, что законопроект подготовлен во исполнение утвержденного правительством Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.