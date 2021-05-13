МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о восстановительном процессе на рынке труда в РФ: на конец марта численность занятых выросла на 644 тысяч человек.

Безработными на 12 мая в РФ зарегистрированы менее 1 миллиона 530 тысяч человек, почти 700 тысяч из них на учете с прошлого года, отметил министр. Безработица в Японии в марте неожиданно снизилась до 2,6%

"По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 миллиона человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 миллиона наших граждан. Вы поставили перед нами цель в текущем году вернуть уровень занятости на допандемические показатели, и хочу сказать, что в 2019 года численность занятого населения составляла почти 72 миллиона человек", — отметил Котяков.

"Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 миллиона 530 тысяч человек. Из них почти 700 тысяч граждан, которые стоят на учете с прошлого года", — рассказал Котяков на совещании с президентом РФ в четверг. Московские безработные вот-вот начнут получать по 3 тыс рублей в месяц

Но для достижения целевого показателя, добавил он, "необходимо обеспечить занятость еще почти для 975 тысяч человек". "Для этого во всех 85 субъектах Российской Федерации сформированы региональные программы с комплексами мер по восстановлению занятости, ну и с учетом локальных особенностей рынка труда в конкретном субъекте", — сообщил министр. "По каждому субъекту установлен свой целевой показатель и свой индивидуальный набор конкретных мероприятий. Это содействие в перепрофилировании работников, организация временной занятости для приобретения дополнительных навыков, помощь в трудоустройстве, дополнительные преференции при открытии собственного дела", — сообщил Котяков.

При этом, добавил он, "необходимо, чтобы на региональном уровне работа по восстановлению занятости проводилась в плотном взаимодействии с экономическим блоком". "Ключевое условие для роста занятости – это, конечно же, создание рабочих мест", — подчеркнул он. По его словам, на основании данных портала "Работа в России", министерство фиксирует прирост вакансий по всем регионам, соискателям уже сегодня доступно более 1,6 миллиона позиций.