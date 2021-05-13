МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития пока сохраняет свои оценки по уровню инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%, сообщил журналистам глава МЭР Максим Решетников. Аналитик рассказал, что будет с ценами на продукты к осени

Министерство в середине апреля представило сценарные условия социально-экономического развития РФ на ближайшие три года и уточнило прогноз по основным макроэкономическим показателям на текущий год. В соответствии с новыми оценками, инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,3%.

"Пока я могу сказать, что все идет по тому графику, как мы 2,5 месяца назад для себя спланировали. Мы достигли пика, в марте у нас было 5,8%, если по недельным смотреть — было 5,9%, потом мы спустились, сейчас мы прогнозируемо чуть-чуть приподнялись и мы на этом плато будем находиться определенное время и колебаться, дальше пойдет снижение. Пока наш прогноз на конец года 4,3% в сценарных условиях, и мы на нем стоим. Пока мы идем ровно по этому графику", — сказал Решетников.

Согласно данным Росстата, инфляция в годовом выражении в апреле составила 5,5%. При этом, по словам Решетникова, на текущий момент инфляция в годовом выражении оценивается в 5,7% на основе недельных данных Росстата.

Решетников обратил внимание на то, что скачки инфляции по началу мая не являются показательными, поскольку сказываются праздники, а кроме того, действует низкая база прошлого года.

Министр также отметил, что в апреле возобновился рост мировых цен на продовольствие и другие товары.