РИМ, 14 мая — ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в марте побил очередной рекорд и впервые превысил 2,65 триллиона евро, сообщил в пятницу Банк Италии (центробанк). Премьер Италии раскритиковал Евросоюз из-за социального неравенства

По данным центрального банка, по сравнению с февралем суверенная задолженность Италии выросла сразу почти на 7 миллиардов евро и достигла исторического максимума – 2,6509 триллиона евро. Это произошло прежде всего за счет увеличения расходов центральной государственной администрации, долги которой выросли на 7,7 миллиарда евро. При этом задолженность местных административных органов снизилась на 800 миллионов.

Ранее Банк Италии обращал внимание на серьезные последствия чрезвычайных финансово-экономических мер, предпринятых национальным правительством в связи с пандемией COVID-19. В результате госдолг за первое полугодие прошлого года вырос почти на 86,5 миллиарда евро, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В середине апреля, когда совет министров Италии выделил еще 40 миллиардов евро для поддержки национальной экономики, из источников в правительственном Дворце Киджи стало известно, что госдолг Италии в текущем году должен достичь рекордного размера в 159,8% ВВП. Это максимальный показатель за последние 100 лет. Он превышает даже показатель первого года после окончания Второй мировой войны, когда соотношение между госдолгом и ВПП составило 159,5%.