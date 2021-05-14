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https://1prime.ru/state_regulation/20210514/833664527.html
Розничные продажи в США в апреле остались на уровне марта
Экономика
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Объем розничных продаж в США в апреле остался на мартовском уровне, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали... ПРАЙМ, 14.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в апреле остался на мартовском уровне, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 1% в месячном выражении.
Динамика в марте при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает рост розничных продаж в марте в 10,7% вместо 9,7%, говорится в релизе.
При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в апреле сократился к марту на 0,8%. Тот же показатель марта был пересмотрен до роста на 9% с предыдущей оценки увеличения на 8,4%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.