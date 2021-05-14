МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в апреле остался на мартовском уровне, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. "Пробка века" в Суэцком канале может повториться в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 1% в месячном выражении.

Динамика в марте при этом была пересмотрена — теперь министерство оценивает рост розничных продаж в марте в 10,7% вместо 9,7%, говорится в релизе.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в апреле сократился к марту на 0,8%. Тот же показатель марта был пересмотрен до роста на 9% с предыдущей оценки увеличения на 8,4%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.