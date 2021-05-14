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Промышленное производство в США в апреле выросло слабее прогноза
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Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали увеличения... ПРАЙМ, 14.05.2021
промышленное производство, сша, новости, промышленность, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали увеличения показателя на 1%.
Кроме того, показатель марта был пересмотрен до роста на 2,4%, а не на 1,4%.
Загрузка промышленных мощностей в США в апреле выросла до 74,9% с уровня марта в 74,4%, что на 4,7 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.