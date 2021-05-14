МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Розничные продажи в США в апреле остались на уровне марта

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали увеличения показателя на 1%.

Кроме того, показатель марта был пересмотрен до роста на 2,4%, а не на 1,4%.

Загрузка промышленных мощностей в США в апреле выросла до 74,9% с уровня марта в 74,4%, что на 4,7 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.