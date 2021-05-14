МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, сократился до 82,8 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта, сообщается на сайте университета. Американские индексы растут после снижения ранее

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, напротив, ожидали роста показателя до 90,4 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, опустился до 90,8 пункта с 97,2 пункта в апреле, а индекс экономических ожиданий — до 77,6 пункта с 82,7 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.