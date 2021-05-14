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У среднего класса в России выросли зарплаты
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У российского среднего класса выросли зарплаты. Как сообщается в исследовании "Потребительский индекс Иванова" SberCIB Investment Research,с начала 2021 года рост составил 2,9%... ПРАЙМ, 14.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. У российского среднего класса выросли зарплаты. Как сообщается в исследовании "Потребительский индекс Иванова" SberCIB Investment Research,с начала 2021 года рост составил 2,9%.
Больше всего зарплаты подскочили в электронной торговле. Рост составил более 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2020 года.
Эксперты поясняют, что на фоне увеличения зарплат жители страны стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию.
"Ивановы" (в исследовании — среднестатистические представители среднего класса в РФ) стали чаще ходить за покупками. При этом значимость цен в магазинах для них — немного снизилась.
Потребительский оптимизм граждан вернулся на уровень 2018-2020 годов.
В то же время средний класс стал активнее копить деньги.