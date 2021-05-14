МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. У российского среднего класса выросли зарплаты. Как сообщается в исследовании "Потребительский индекс Иванова" SberCIB Investment Research,с начала 2021 года рост составил 2,9%. Минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы почти всех россиян

Больше всего зарплаты подскочили в электронной торговле. Рост составил более 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2020 года.

Эксперты поясняют, что на фоне увеличения зарплат жители страны стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию.

"Ивановы" (в исследовании — среднестатистические представители среднего класса в РФ) стали чаще ходить за покупками. При этом значимость цен в магазинах для них — немного снизилась.

Потребительский оптимизм граждан вернулся на уровень 2018-2020 годов.

В то же время средний класс стал активнее копить деньги.