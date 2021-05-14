МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих нерезидентам, в проценте от общей задолженности по евробондам РФ за прошлый квартал снизился на 1,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составил 54%, свидетельствуют данные Банка России. Нерезиденты в апреле продолжили продажу российских акций

В абсолютном же объеме еврооблигации РФ, принадлежащие нерезидентам, снизились за квартал на 3,1%, до 20,415 миллиарда долларов.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).