2021-05-14T17:34:01+03:00
2021-05-14T17:34:01+03:00
2021-05-14T17:34:01+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210514/833665611.html
Доля нерезидентов в российских евробондах снизилась в первом квартале
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих нерезидентам, в проценте от общей задолженности по евробондам РФ за прошлый квартал снизился на 1,1 процентного пункта и по... ПРАЙМ, 14.05.2021
нерезиденты, евробонды рф, новости, экономика, финансы, рынки
https://1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
https://1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
https://1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833656542.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих нерезидентам, в проценте от общей задолженности по евробондам РФ за прошлый квартал снизился на 1,1 процентного пункта и по состоянию на 1 апреля составил 54%, свидетельствуют данные Банка России.
В абсолютном же объеме еврооблигации РФ, принадлежащие нерезидентам, снизились за квартал на 3,1%, до 20,415 миллиарда долларов.
ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).