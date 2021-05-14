МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране, а их потребительские настроения вернулись на средний уровень 2018‒2020 годов, сообщает Сбербанк по итогам исследования потребительских настроений россиян (так называемый "индекс Ивановых"). Названы вакансии с самыми высокими зарплатам на удаленке

"Россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию в стране. Индекс потребительских настроений, снизившийся в конце прошлого года в основном из-за ситуации с коронавирусом, вернулся на средний уровень 2018‒2020 годов", — сказано в исследовании.

Отмечается, что улучшение прослеживается по всем компонентам "индекса Иванова", но заметнее всего изменился индекс восприятия национального благосостояния, который вырос на 13 процентных пунктов. "Ещё один рекорд поставил индекс оценки бизнес-перспектив. В первом квартале 2021 года он достиг рекордного значения 15%, то есть вырос относительно уровня годичной давности на 9 процентных пунктов", — добавил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

Поводы для беспокойства у Ивановых по сравнению с предыдущим кварталом изменились незначительно. По-прежнему больше всего людей беспокоит здоровье. Доля тех, кого тревожат экономический рост и обменный курс, сократилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Уменьшилось и число респондентов, обеспокоенных безработицей, указали аналитики.