2021-05-15T10:09:11+03:00
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2021
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Эксперт оценил совокупное богатство российских миллиардеров
Экономика
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Соотношение совокупного состояния российских миллиардеров к ВВП России оказалось рекордным по сравнению с другими государствами, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя... ПРАЙМ, 15.05.2021
ввп рф, россия, миллиардеры, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Соотношение совокупного состояния российских миллиардеров к ВВП России оказалось рекордным по сравнению с другими государствами, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарма.
Экономист пришел к выводу, что у российских миллиардеров — рекордное состояние по отношению к внутреннему валовому продукту страны.
Эксперт подсчитал, что на долю миллиардеров списка Forbes приходится порядка 35% от всего размера ВВП РФ.
На втором месте в мире по этому показателю оказалась Швеция: здесь в руках миллиардеров находится состояние в размере 30% ВВП страны.
Третья строчка — Индия и США — по 19%.