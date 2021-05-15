МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Соотношение совокупного состояния российских миллиардеров к ВВП России оказалось рекордным по сравнению с другими государствами, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарма. Экономист оценил мнение, что золото теряет инвестпривлекательность

Экономист пришел к выводу, что у российских миллиардеров — рекордное состояние по отношению к внутреннему валовому продукту страны.

Эксперт подсчитал, что на долю миллиардеров списка Forbes приходится порядка 35% от всего размера ВВП РФ.

На втором месте в мире по этому показателю оказалась Швеция: здесь в руках миллиардеров находится состояние в размере 30% ВВП страны.

Третья строчка — Индия и США — по 19%.