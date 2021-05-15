МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В прошлом 2020 году от коррупции размер ущерба составил 15,6 миллиарда рублей, выявили военные следователи. На какую помощь от государства могут рассчитывать многодетные россияне

Как пишет РИА Новости со ссылкой ан Следственный комитет России (СКР), за год от коррупционных преступлений ущерб составил 15,6 миллиарда рублей, это на 34,5% выше, чем в 2019 году.

"В 2020 году по всем зарегистрированным преступлениям коррупционной направленности, предварительное следствие по которым осуществляли военные следователи, общий ущерб, причиненный государству, а также негосударственным организациям и гражданам, составил 15,6 миллиарда рублей", — отметили в СКР.

Поясняется, что годом ранее показатель составлял 11,6 миллиарда рублей.

С 2019 года ущерб от коррупционных преступлений в России вырос на 34,5%.