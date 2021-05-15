2021-05-15T13:47:50+03:00
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Следователи назвали размер ущерба от коррупции в 2020 году
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В прошлом 2020 году от коррупции размер ущерба составил 15,6 миллиарда рублей, выявили военные следователи. Как пишет РИА Новости со ссылкой ан Следственный комитет России (СКР),... ПРАЙМ, 15.05.2021
скр, коррупция, россия, рубли, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В прошлом 2020 году от коррупции размер ущерба составил 15,6 миллиарда рублей, выявили военные следователи.
Как пишет РИА Новости со ссылкой ан Следственный комитет России (СКР), за год от коррупционных преступлений ущерб составил 15,6 миллиарда рублей, это на 34,5% выше, чем в 2019 году.
"В 2020 году по всем зарегистрированным преступлениям коррупционной направленности, предварительное следствие по которым осуществляли военные следователи, общий ущерб, причиненный государству, а также негосударственным организациям и гражданам, составил 15,6 миллиарда рублей", — отметили в СКР.
Поясняется, что годом ранее показатель составлял 11,6 миллиарда рублей.
С 2019 года ущерб от коррупционных преступлений в России вырос на 34,5%.