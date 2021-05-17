МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Кабмин России утвердил новую госпрограмму по вовлечению в оборот сельских земель, за 10 лет на ее реализацию из федерального бюджета будет направлено более 530 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин заявил о необходимости наращивать выпуск качественного топлива

"По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопросы эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс. Мы недавно обсуждали эту тему с депутатами и сенаторами", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, госпрограмма рассчитана на 10 лет и по ее итогам в оборот будет введено более 13 миллионов гектар земель. "На первом этапе в течение ближайших пяти лет будет создана достоверная база данных, в ней появятся сведения о земельных участках в 83 регионах, которые предполагается вовлечь в оборот. Еще одно важное направление этой работы — это мелиорация, будем осушать участки, высаживать лесозащитные полосы, бороться с эрозией и опустыниванием земель, а также применять целый комплекс других мер", — добавил глава кабмина.

"За 10 лет на реализацию госпрограммы из федерального бюджета планируется направить более 530 миллиардов рублей", — отметил Мишустин.

Реализация госпрограммы, подчеркнул премьер, позволит решить вопрос с возвратом в оборот невостребованных земельных долей. Кроме того, по словам Мишустина, в Единой информационной системе о землях сельхозназначения уже идет сбор данных, включая сведения о составе почв, севобороте, мелиоративных системах и гидротехнических сооружениях.

"По сути создаем витрину для инвесторов, удобную как для начинающего фермера, так и для крупного агрохолдинга. Чтобы наш агропромышленный комплекс и дальше мог успешно развиваться", — указал глава кабмина.