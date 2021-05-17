МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать зарубежную недвижимость в странах, признанных Россией недружественными.

"Отрицательно (отношусь — ред.). Списки недружественных стран могут меняться", — заявил он РИА Новости.

Сенатор напомнил, что уже существует ряд ограничений для лиц, занимающих госдолжности.

"Постоянно менять законодательство в данной сфере нельзя", — заявил Клишас.

В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди также призвала осторожно подходить к идее подобного запрета в отношении недвижимости в недружественных России странах.

"Необходимо взвешенно и обдуманно подходить к реализации подобного рода инициатив. Страны могут быть исключены из этого списка, в случае нормализации отношений", — отметила она.

Ковитиди напомнила, что российская сторона всегда выступала за конструктивное налаживание двусторонних контактов. Сенатор предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью

Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

Позже сенатор Сергей Цеков заявил, что необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью во всех странах, поскольку на владельцев недвижимости может оказываться давление.