МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать зарубежную недвижимость в странах, признанных Россией недружественными.

"Отрицательно (отношусь — ред.). Списки недружественных стран могут меняться", — заявил он РИА Новости.

Сенатор напомнил, что уже существует ряд ограничений для лиц, занимающих госдолжности.

"Постоянно менять законодательство в данной сфере нельзя", — заявил Клишас.

В свою очередь, сенатор Ольга Ковитиди также призвала осторожно подходить к идее подобного запрета в отношении недвижимости в недружественных России странах.

"Необходимо взвешенно и обдуманно подходить к реализации подобного рода инициатив. Страны могут быть исключены из этого списка, в случае нормализации отношений", — отметила она.

Ковитиди напомнила, что российская сторона всегда выступала за конструктивное налаживание двусторонних контактов.

Член Совета Федерации Сергей Цеков

Сенатор предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью

Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.

Позже сенатор Сергей Цеков заявил, что необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью во всех странах, поскольку на владельцев недвижимости может оказываться давление.