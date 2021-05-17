АНКАРА, 17 мая — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что самый сложный период пандемии в Турции закончен и выразил надежду, что к строгим ограничительным мер по коронавирусу больше не придется прибегать. Турция начинает возвращаться к нормальной жизни после локдауна

Ранее Эрдоган объявил в стране самый длительный с начала пандемии локдаун — с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Все организации и учреждения на этот период прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения разрешения от властей.

Как сообщил в воскресенье турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 10 512, это наименьшее значение с 1 марта. Оно в 6 раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля — 63 082 случая.

"Мы знаем, что у всех терпение на исходе. Благодаря принятым мерам и локдауну пандемия снова под контролем. Мы преодолели самый сложный период, и надеюсь, больше не придется вводить такие строгие меры. Но это будет зависеть от нас — ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами", — сказал Эрдоган в телеобращении. Эрдоган рассказал о планах производства вакцины "Спутник V" в Турции

По его словам, новое смягчение ограничительных мер последует с 1 июня, в ближайшее время будут обнародованы подробности.

Как ранее сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. В период постепенной нормализации междугородние поездки могут осуществляться в периоды, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещала улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов.