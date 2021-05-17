МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о размере штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней, которые будут кратными их стоимости, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроект ужесточает ответственность по статьям 191 "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней" и 192 "Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней" УК РФ.

"Размеры штрафов устанавливаются кратными стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления", — говорится в пояснительной записке.