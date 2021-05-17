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https://1prime.ru/state_regulation/20210517/833683884.html
Правительство внесло проект о штрафах за незаконный оборот драгметаллов
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о размере штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней, которые будут кратными их стоимости, следует из базы... ПРАЙМ, 17.05.2021
штрафы, драгметаллы, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о размере штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней, которые будут кратными их стоимости, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Отмечается, что законопроект ужесточает ответственность по статьям 191 "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней" и 192 "Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней" УК РФ.
"Размеры штрафов устанавливаются кратными стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом преступления", — говорится в пояснительной записке.