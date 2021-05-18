ЛОНДОН, 18 мая — ПРАЙМ. Рынок труда Великобритании начал восстанавливаться после ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, однако все еще не достиг уровня 2019 года, сообщило во вторник британское Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). ВВП Великобритании в первом квартале ожидаемо снизился

По данным ведомства, в период с февраля по апрель 2021 года число открытых новых вакансий выросло на 8% — до 657 тысяч. Уровень безработицы за указанный период снизился до 4,8% с 4,9% в декабре-феврале.

"В период с февраля по апрель 2021 года количество вакансий достигло самого высокого уровня с января по март 2020 года, при этом в большинстве отраслей наблюдается рост, особенно в сфере гостеприимства и общественного питания. …Тем не менее, общее количество вакансий остается ниже уровня, предшествующего пандемии, при этом в наибольшей степени пострадали отрасли искусства, развлечений и отдыха, а также гостиничный бизнес и сфера общественного питания", — отмечается в сообщении ONS.

Как подсчитали в ведомстве, в 2020 году наибольшему сокращению подверглись работники сферы гостеприимства преимущественно среди лиц в возрасте до 25 лет и тех, работал в Лондоне.

Правительство Великобритании с начала пандемии в 2020 году запустило программу по поддержке рабочих мест, в соответствии с которой лица, временно оставшиеся без работы, получают компенсацию в размере 80% от среднемесячной зарплаты. Действие программы продлено до сентября текущего года.