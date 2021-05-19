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Совет Федерации одобрил закон об упрощении госрегистрации ИП
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Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исключении требования о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на... ПРАЙМ, 19.05.2021
ип, совет федерации, новости, экономика
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об исключении требования о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию юридического лица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно закону, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица при его создании, индивидуального предпринимателя, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.
Уточняется, что документы должны быть направлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.