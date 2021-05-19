МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Протоколы апрельского заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых состоится в среду, не будут сенсацией, но обратить на них внимание все же стоит. Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

Возможно, заинтересованным лицам будет сложнее понять их важность: ситуация в экономике значительно изменилась с 28-29 апреля. Последующие за заседанием ФРС недели принесли неожиданно слабые данные по занятости и более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции, к примеру.

В отличие от прошлого месяца не произошло распродажи казначейских облигаций, привлекшей внимание руководства центрального банка. Стремительный рост доходности иссяк в конце марта, хотя экономические данные свидетельствовали о сильном ценовом давлении в апреле. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,64% с 1,74% 31 марта.

И все же протоколы заседания ФРС могут содержать некоторые сигналы о настроениях руководства центрального банка. Представители ФРС также более подробно обрисовали перспективы политики с момента последнего заседания. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида в понедельник в своем выступлении также прокомментировал некоторые экономические показатели.

Вот на что следует обратить внимание в протоколах. Годовая инфляция в США в апреле ускорилась до максимума с 2008 года

"ВРЕМЕННАЯ" ИНФЛЯЦИЯ

Популярностью среди руководства центрального банка, в том числе председателя ФРС Джерома Пауэлла, пользуется мнение о том, что весной экономика США переживает "временное" ускорение инфляции, по большей части связанное с открытием экономики.

Экономисты Mizuho Стивен Ричиуто и Алекс Пелль 18 мая написали о том, что ожидают "нескольких упоминаний временного характера ценового давления" в протоколах. Они подчеркнули, что в основном самое сильное повышение потребительских цен в США в апреле произошло в секторах, понесших наибольший ущерб от пандемии. "Так что это подтверждает позицию ФРС по этому вопросу", — добавляют они.

Однако в понедельник Кларида говорил о несколько другой позиции центрального банка относительно инфляции. ФРС будет "бдительно и внимательно" отслеживать любые данные, сигнализирующие о нарастании ценового давления.

"Отчет по CPI свидетельствует о том, что открытие экономики действительно оказало повышательное давление на цены. Наш базовый прогноз предполагает, что это будет временным явлением, но нам следует бдительно и внимательно отслеживать поступающие данные", — сказал он. "Ключевым элементом мандата центрального банка является ценовая стабильность, и укорененные инфляционные ожидания играют в ней ключевую роль. В случае повышательного давления на цены или же темпов инфляции, угрожающих ростом инфляционных ожиданий, без сомнения, центральный банк будет использовать необходимые инструменты", — добавил Кларида. ФРС обречена повторять одну и ту же мантру

СРОКИ СВОРАЧИВАНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ

Инвесторов также интересует, будут ли протоколы содержать дополнительную информацию о возможных сроках начала сворачивания покупок облигаций на сумму 120 млрд долларов в месяц. По словам Пауэлла, ФРС необходим "существенный прогресс" в достижении полной занятости и долгосрочной инфляции на уровне 2%, прежде чем центральный банк начнет сворачивать покупки. Однако никакой дополнительной информации руководство ФРС пока что не предоставило.

Большинство участников рынка ожидают, что ФРС обсудит долгосрочные планы по сворачиванию покупок в конце лета или же осенью. В понедельник в NatWest Markets сообщили, что ожидают начала подобного обсуждения в сентябре, тогда как реальные шаги в этом направлении будут предприняты уже в следующем году.

Более детальное обсуждение сворачивания покупок в протоколах апрельского заседания может стать неожиданностью для инвесторов и иметь значение для рынка.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУДА

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы программы покупок облигаций ФРС и других мер смягчения, является восстановление рынка труда. На фоне слабых апрельских показателей оно остается под вопросом.

Возможно, ответ на вопрос о необходимых для начала сворачивания стимулирования масштабов улучшения ситуации на рынке труда, будет найдет в протоколах. Другими словами, что ФРС подразумевает под формулировкой "существенный прогресс"?

До выхода разочаровывающих отчетов по занятости за апрель большинство участников рынка ожидало сильных темпов создания рабочих мест, которые стали бы еще одной ступенькой на пути к сильному многомесячному восстановлению экономики, которое, по словам Пауэлла, необходимо для достижения "существенного прогресса". Возможно, это побудило руководство центрального банка обсудить вопрос, как далеко должно зайти восстановление экономики, чтобы ФРС могла притормозить.

Кларида обсудил апрельский отчет по занятости в понедельник. Доллар дорожает в ожидании протокола ФРС США

"Данные по занятости за апрель говорят мне о том, что для восстановления баланса спроса и предложения на рынке труда, особенно в сфере услуг, потребуется время, и это может создать повышательное давление на цены, так что следует бдительно и внимательно отслеживать данные", — сказал он. " Отчет по занятости показывает, что мы не достигли значительного прогресса, но по мере поступления данных мы будем принимать решение на этот счет", — добавил Кларида.

В более широком контексте: экономические данные в ближайшие месяцы могут оказаться главным фактором, определяющим действия ФРС и планы относительно сворачивания стимулирования. При этом экономические данные остаются весьма волатильными на фоне возобновления экономической активности, и ситуация может коренным образом измениться к следующему заседанию ФРС в июне.

Инвесторам придется запастись терпением, может пройти немного больше времени до тех пор, пока им не станут ясны планы центрального банка относительно сроков начала ужесточения политики.

"Скорее всего, мы временно вынужденно находимся в зоне ожидания, пока происходит тонкая настройка макроэкономических ожиданий", — пишет Иэн Линген из BMO. "Пока что у нас больше вопросов, чем ответов", — добавляет он.

— Автор Alexandra.Scaggs@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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