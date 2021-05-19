МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 27-28 апреля отметила резкий экономической активности, при этом предупредила, что экономика по-прежнему далека от поставленных регулятором целей, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания. Аналитики указали, на что обратить внимание в протоколах заседания ФРС

"Участники (встречи — ред.) отметили, что в этом году экономическая активность резко возросла, что привело к значительному росту потребительских расходов, активности в жилищном секторе, инвестициях в оборудование для бизнеса и промышленном секторе… Тем не менее участники в целом отметили, что экономика по-прежнему далека от поставленных целей, касающихся максимальной занятости и стабильности цен", — говорится в документе.

ФРС по-прежнему указывает, что пандемия коронавируса оказывает значительное влияние на состояние экономики, а ее секторы, наиболее подверженные рискам пандемии, остаются слабыми. В то же время участники заседания указали и на улучшение ситуации на финансовых рынках на фоне постепенного восстановления экономики и действия мягкой монетарной политики регулятора.

Улучшилась ситуация и на рынке труда США. По состоянию на март количество рабочих мест было компенсировано почти на две трети после серьезных потерь, наблюдавшихся в начале пандемии. Уровень зарплаты работников в марте текущего года вырос на 4,2% против марта 2020 года.

Прогнозы Федрезерва относительно инфляции остались неизменными. Регулятор ожидает, что к концу 2021 года инфляция временно превысит показатель в 2%, а затем замедлится в 2022 году. Выход на целевой уровень в 2% ожидается к концу 2023 года.

В рамках заседания 27-28 апреля ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 15-16 июня.