КРАСНОЯРСК, 20 мая — ПРАЙМ. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в России, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов, по его словам, право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек.

"Недавно Владимир Владимирович (Путин — ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан… Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить… Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", — сказал Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

Там же директор ФСИН обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.

Число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч человек в 2010 году, отметил Калашников. По его словам, сейчас из них право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тысяч человек.

Глава ведомства также отметил, что в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11%.