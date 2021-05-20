МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Экономика рунета в 2020 году выросла на 22% — таким образом, кризисные сценарии не оправдались, сообщил директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе юбилейного 25-го Российского интернет-форума "РИФ 2021". Российский рынок e-commerce в 2020 году вырос на 22%

По его словам, проведенное РАЭК исследование "Экономика рунета 2020-2021" показало, что объем экономики рунета (интернет-отрасли и связанных с ней отраслей) в 2020 году составил 6,7 триллиона рублей.

В аналогичном исследовании, проведенном ассоциацией год назад, было представлено две градации кризисного сценария развития экономики рунета в 2020 году: умеренная (предполагала 6-10% роста) и негативная (0-5%). "Прогнозы относительно кризисного сценария развития (от 0 до 6% по итогам года с отрицательной динамикой некоторых рынков) не сбылись", — отметил Плуготаренко.

В частности, на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 миллиарда рублей), на 22% — сегмент электронной коммерции (6,07 триллиона рублей), на 20% — инфраструктурный сегмент (152,3 миллиарда рублей), на 44% — сегмент цифрового контента (123,4 миллиарда рублей). В целом экономика рунета выросла на 22%.

По данным Mediascope, аудитория рунета сегодня составляет 97,4 миллиона человек, или 79,5% населения России старше 12 лет. При этом 92% пользователей интернета заходят в сеть каждый день.

Аналитики РАЭК отмечают, что 2020 год продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов. Среди государственных цифровых сервисов аналитики РАЭК выделяют портал госуслуг — по сравнению с предыдущим годом количество его зарегистированных пользователей возросло на 24 миллиона и составило 126 миллионов.