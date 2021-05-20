МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия за прошедшие три года импортировала более трети стратегических видов минерального сырья, такая зависимость от зарубежных поставок дефицитных минералов несет риски для национальной безопасности в условиях санкций, говорится в отчёте Счётной палаты РФ по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 20218-2020 годы. Счетная палата предупредила об опасности импорта сырья

"В рассматриваемом периоде в значительных объемах импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых (с учетом импорта переделов)", — говорится в документе.

Так, потребности российской экономики в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счет импорта, по цирконию данный показатель в среднем за период составил 87,2%. "Указанные виды минеральных ресурсов являются не только стратегическими, но и дефицитными, и имеют важное значение для развития отраслей экономики РФ. Возникновение перебоев в импортных поставках может создать риски для полноценного функционирования отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности, медицины", – предупреждает Счетная палата.

Ведомство также отмечает высокую долю импорта по некоторым видам сырья, которые не являются стратегическими, но имеют важное значение для развития промышленности: йод – 100%, плавиковый шпат – 95%, бентониты для литейного производства – 89,6%, каолин – 68,3%. Они имеют широкую область применения и используются в металлургической, химической, атомной, медицинской и прочих отраслях. Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

"Кроме того, отечественными предприятиями не в полном объеме обеспечиваются потребности в сырье по таким стратегическим видам минеральных ресурсов, как бокситы (доля импорта в среднем за период – 68,6%), медь (49,6%, молибден (40,2%)", — говорится в отчете. Россия также импортирует переделы и соединения некоторых ископаемых – например, соединения бериллия, оксиды разделенных редкоземельных металлов или индивидуальные металлы и их смеси (100% потребностей удовлетворяется за счет их импорта).

Основными поставщиками стратегических и дефицитных видов минерального сырья в Россию выступают Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР. "Украина в среднем за 2018–2020 годы обеспечивала поставку 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. На Казахстан пришлось 87% импортируемого хрома и 73,2% импортируемой меди, 70,7% лития импортировалось из Чили, 83,3% бокситов – из Китая, а Монголия поставила 85,2% плавикового шпата". – говорится в отчете.

"Вследствие потенциальных угроз введения санкций по отношению к Российской Федерации зависимость от импорта некоторых видов стратегического и дефицитного сырья создает риски необеспечения различных отраслей российской экономики необходимым минеральным сырьем", – предупреждают аудиторы. При этом, по данным Счётной палаты, в Минпромторге России фактически отсутствует комплекс мер по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых и стратегического минерального сырья, а имеющиеся мероприятия неэффективны.