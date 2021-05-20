МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские пользователи в 2020 году потратили в мобильных приложениях 1,33 миллиарда долларов — на 25% больше, чем в 2019 году, показало исследование Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) "Экономика рунета 2020-2021". Экономика рунета в 2020 году выросла вопреки кризисным прогнозам

Исследование было представлено в ходе 25-го юбилейного российского интернет-форума "РИФ 2021".

Число активных пользователей в социальных медиа в России в 2020 году выросло на 30% и достигло 64 миллионов, количество сообщений при этом уменьшилось на 8% — до 1,2 миллиарда. Аналитики отметили, что лидировал по числу установок TikTok, по объему платежей — Boom, а по числу активных пользователей в месяц — WhatsApp.

В целом сегмент цифрового контента в 2020 году составил 123,4 миллиарда рублей, увеличившись на 44% относительно 2019 года. В частности, сегмент онлайн-видео достиг 19,4 миллиарда рублей (+59% к 2019 году, с учетом подписок экосистем), онлайн-музыки — 8,4 миллиарда рублей (+100%, с учетом подписок экосистем), онлайн-игр — 90,2 миллиарда рублей (+30%), электронных книг — 5,4 миллиарда рублей (+25%). Российский рынок e-commerce в 2020 году вырос на 22%

Вырос и российский рынок видеоигр: его объем достиг 163,4 миллиарда рублей (+35% к 2019 году). При этом 83,3% всего объема рынка видеоигр приходится на модель free-to-play.

Число подписчиков стриминговых видеосервисов в мире превысило 1 миллиард человек. Российские пользователи в 2020 году провели 6,93 миллиарда часов в стриминговых сервисах. Лидеры — YouTube, MX Player, Twitch, YouTube Kids, "Кинопоиск". Пользователи сочетают платный и бесплатный просмотр, но число платящих пользователей продолжает увеличиваться.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ.