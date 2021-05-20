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Пленарное заседание ПМЭФ состоится 4 июня
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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина, сообщает фонд "Росконгресс". ПМЭФ в... ПРАЙМ, 20.05.2021
владимир путин, пмэф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина, сообщает фонд "Росконгресс".
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
"Пленарное заседание ПМЭФ-2021 пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина", — говорится в сообщении.