МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина, сообщает фонд "Росконгресс". ПМЭФ-2021 пройдет в "Экспофоруме" в очном формате

ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

"Пленарное заседание ПМЭФ-2021 пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина", — говорится в сообщении.