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Песков призвал изучить причины роста числа должников среди россиян
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Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема для кабмина и... ПРАЙМ, 20.05.2021
долги, кремль, дмитрий песков, новости, экономика, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Выводы о причинах роста числа должников в России можно делать, только обладая большими данными об их профессиональном составе и суммах задолженности, это тема для кабмина и специализированных институтов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов, сообщила, что сейчас около 7 миллионов россиян являются невыездными из-за долгов. Как отмечает издание, это почти вдвое больше, чем 10 месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 миллиона должников.
"Здесь надо точно анализировать суммы задолженности, профессиональный состав должников, работающие люди, безработные. Нужно обладать вот этой бигдатой, чтобы делать какие-то выводы. То есть, опять же, это скорее вопрос для правительства, для специализированных институтов", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, замечают ли в Кремле тенденцию увеличения числа должников и связывают ли это с падением доходов россиян.