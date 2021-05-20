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https://1prime.ru/state_regulation/20210520/833712292.html
Источник оценил спрос инвесторов на два транша российских евробондов
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Совокупный спрос инвесторов на два транша еврооблигаций РФ составляет около 1,9 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Россия размещает новые 15-летние... ПРАЙМ, 20.05.2021
россия, евробонды, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совокупный спрос инвесторов на два транша еврооблигаций РФ составляет около 1,9 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Россия размещает новые 15-летние евробонды в евро и доразмещает бумаги с погашением в ноябре 2027 года. Ориентир доходности новых евробондов составляет около 2,875%, ориентир цены доразмещаемых бумаг — не ниже 98,5%.
По словам собеседника агентства, спрос на новый выпуск составляет около 1,2 миллиарда евро, на доразмещаемый выпуск — около 700 миллионов.
Во вторник Минфин России также объявил, что выбрал "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ" организаторами размещения евробондов РФ в нынешнем году.
Минфин в ноябре разместил еврооблигации на 2 миллиарда евро двумя траншами: семилетним на 750 миллионов евро с доходностью 1,125% годовых (этот выпуск Минфин планирует доразместить в текущем году) и 12-летним на 1,25 миллиарда евро с доходностью 1,85% годовых.