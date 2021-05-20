2021-05-20T15:19:37+03:00
2021-05-20T15:19:37+03:00
2021-05-20T15:19:37+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210520/833713617.html
Источник сообщил о снижении ориентира доходности новых евробондов России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России снизил ориентир доходности по новым 15-летним еврооблигациям, номинированным в евро, до уровня около 2,7% (плюс-минус 5 базисных пунктов), сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 20.05.2021
минфин, россия, евробонды, новости, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83223/60/832236084.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236084.jpg
https://1prime.ru/images/83223/60/832236083.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236083.jpg
https://1prime.ru/images/83223/60/832236082.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236082.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210520/833712292.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России снизил ориентир доходности по новым 15-летним еврооблигациям, номинированным в евро, до уровня около 2,7% (плюс-минус 5 базисных пунктов), сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Россия размещает новые 15-летние евробонды в евро и доразмещает бумаги с погашением в ноябре 2027 года. Первоначальный ориентир доходности новых евробондов составлял около 2,875%, ориентир цены доразмещаемых бумаг — не ниже 98,5%.
По траншу доразмещения Минфин зафиксировал цену на уровне 98,5% от номинала. Объем доразмещения составит 500 миллионов евро.