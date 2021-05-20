МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минфин России снизил ориентир доходности по новым 15-летним еврооблигациям, номинированным в евро, до уровня около 2,7% (плюс-минус 5 базисных пунктов), сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник оценил спрос инвесторов на два транша российских евробондов

Россия размещает новые 15-летние евробонды в евро и доразмещает бумаги с погашением в ноябре 2027 года. Первоначальный ориентир доходности новых евробондов составлял около 2,875%, ориентир цены доразмещаемых бумаг — не ниже 98,5%.

По траншу доразмещения Минфин зафиксировал цену на уровне 98,5% от номинала. Объем доразмещения составит 500 миллионов евро.