МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 мая, снизилось на 34 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 444 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

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Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали значения показателя на уровне 450 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 8 мая, был пересмотрен до 478 тысяч с 473 тысяч.

"Это самый низкий уровень первичных заявок с 14 марта 2020 года, когда он составлял 256 тысяч", — указывает организация.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 30,5 тысячи с пересмотренного показателя — до 504,75 тысяч. Это также самый низкий уровень с 14 марта 2020 года, когда он составлял 225,5 тысячи человек. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения — до 535,25 тысячи с 534 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 мая, выросло на 111 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,751 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,64 миллиона с 3,655 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.