МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году получили меры поддержки на сумму более 10 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше, чем в 2019, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков. Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

По его словам, на заседании кабмина были рассмотрены вопросы об исполнении бюджетов ПФР и ФСС в 2020 году. Бюджеты фондов исполнены полностью, социальные обязательства также исполнены и предоставлены гражданам.

"В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам на сумму более 10 триллионов рублей. Хотелось бы отметить, что эту сумма на 1,5 триллиона превышает объемы социальных обязательств, предусмотренные в бюджетах этих же фондов в 2019 году", — сказал министр после заседания правительства.