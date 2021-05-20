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Россияне в 2020 году получили поддержки более чем на десять триллионов
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Россияне в 2020 году получили меры поддержки на сумму более 10 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше, чем в 2019, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков. По его... ПРАЙМ, 20.05.2021
господдержка, финансовая поддержка, минтруд рф, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году получили меры поддержки на сумму более 10 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше, чем в 2019, сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, на заседании кабмина были рассмотрены вопросы об исполнении бюджетов ПФР и ФСС в 2020 году. Бюджеты фондов исполнены полностью, социальные обязательства также исполнены и предоставлены гражданам.
"В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам на сумму более 10 триллионов рублей. Хотелось бы отметить, что эту сумма на 1,5 триллиона превышает объемы социальных обязательств, предусмотренные в бюджетах этих же фондов в 2019 году", — сказал министр после заседания правительства.