МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Замглавы одного из департаментов Минпромторга России Ольга Покидышева задержана по уголовному делу о крупном мошенничестве, следует из комментария пресс-службы Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Покидышевой меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — рассказала РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Наряду с ней следствие просит заключить в СИЗО бывшего директора этого департамента (развития фармацевтической и медицинской промышленности) Ольгу Колотилову, ныне помощницу губернатора Новгородской области.

Фабула уголовного дела пока неясна. Обеим вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере" и грозит до десяти лет заключения.

Если следствие запрашивает арест фигуранток, это говорит о том, что они уже задержаны. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости, однако, пока не располагает.

Минпромторг РФ признан потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве против замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольги Покидышевой, а также экс-главы этого департамента Ольги Колотиловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает следствию всё необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу", — сообщили в министерстве.

Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. В начале апреля сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского по делу о превышении должностных полномочий. Чиновник арестован до 1 июня, вину не признаёт. В марте задержали двух сотрудников отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ — Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.