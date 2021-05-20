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https://1prime.ru/state_regulation/20210520/833715455.html
МВФ одобряет меры Федрезерва по поддержке американской экономики
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Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке американской экономики, заявил журналистам представитель фонда Джерри... ПРАЙМ, 20.05.2021
экономика сша, мвф, сша, фрс, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке американской экономики, заявил журналистам представитель фонда Джерри Райс.
"Мы считаем, что меры, принятые ФРС недавно, подходящие. Они фундаментально важны для ответа США на пандемию и также для мирового ответа на пандемию", — сказал Райс на брифинге.
"Глава (ФРС Джером — ред.) Пауэлл подчеркивал, что его решения будут зависеть от данных, что их ясно и своевременно артикулируют. ФРС весьма хорошо следует этим принципам", — добавил Райс.
ФРС на фоне кризиса и спада экономики понизила учетную ставку до минимального уровня и начала масштабную программу покупки активов. После того, как экономика США начала восстанавливаться быстрыми темпами, масштабные траты бюджета и программа ФРС по активам вызвали опасения роста инфляции.