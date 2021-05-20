ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке американской экономики, заявил журналистам представитель фонда Джерри Райс.

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит

ФРС США опубликовала результаты апрельского заседания

"Мы считаем, что меры, принятые ФРС недавно, подходящие. Они фундаментально важны для ответа США на пандемию и также для мирового ответа на пандемию", — сказал Райс на брифинге.

"Глава (ФРС Джером — ред.) Пауэлл подчеркивал, что его решения будут зависеть от данных, что их ясно и своевременно артикулируют. ФРС весьма хорошо следует этим принципам", — добавил Райс.

ФРС на фоне кризиса и спада экономики понизила учетную ставку до минимального уровня и начала масштабную программу покупки активов. После того, как экономика США начала восстанавливаться быстрыми темпами, масштабные траты бюджета и программа ФРС по активам вызвали опасения роста инфляции.