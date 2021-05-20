МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Накопленный объем дебиторской задолженности за тепловую энергию в РФ с начала года к 1 апреля вырос на 14,9% — до 240,5 миллиарда рублей, следует из справки "Совета производителей энергии", с которой ознакомилось РИА Новости. Песков призвал изучить причины роста числа должников среди россиян

На 1 января текущего года долги составляли 209,2 миллиарда рублей, на 1 февраля — 237,9 миллиарда, на 1 марта — 250,7 миллиарда.

"Несмотря на более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, динамика ДЗ (дебиторской задолженности — ред.) в целом соответствует тренду сезонного характера", — отмечает "Совет производителей энергии".

При этом изменение уровня оплаты в 2021 году по сравнению с 2020 годом в январе-апреле составило плюс 0,8%.

За тот же период уровень оплаты снизили теплоснабжающие организации (перепродавцы) — на 7,9%, жилищные организации — на 2,2%.

Ассоциация "Совет производителей электроэнергии" основана в 2008 году, объединяет интересы крупных тепловых и атомных генерирующих компаний России (77% установленной мощности единой энергосистемы России, или 187 ГВт).