БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов утвердили резолюцию, которая фактически замораживает подготовку и ратификацию нового инвестиционного соглашения ЕС с Китаем из-за введенных ранее Пекином контрсанкций, а также нарушений прав человека, в которых Запад обвиняет КНР. Китай поставил под угрозу природу Африки

Резолюцию поддержали 599 депутатов, 30 проголосовали против, 58 воздержались.

"Считаем обоснованным, ввиду принятых Китаем санкций, заморозить рассмотрение всеобъемлющего соглашения об инвестициях между Китаем и ЕС, а также любые дискуссии по его одобрению Европарламентом", — говорится в резолюции.

Депутаты призвали Еврокомиссию использовать это соглашение как рычаг для улучшения ситуации с правами человека в Китае и поддержке там гражданского общества. Кроме того, ЕП призывает усилить координацию и сотрудничество с США "в рамках трансатлантического диалога по Китаю", в частности, в том, что касается согласованных мер по борьбе с нарушениями прав человека.

Европарламент также указывает на наличие возрастающего количества свидетельств преступлений против человечности в Синьцзяне, "призывает ЕС, государства-члены сообщества активизировать усилия, чтобы добиться международного расследования этих фактов" и "приветствует внесение в санкционный список ЕС четырех граждан КНР, которых в Брюсселе считают причастным к тяжким нарушения прав человека", указывается в документе.

ЕП призывает "использовать все меры, в том числе экономического характера, чтобы убедить Китай прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете".

Главы МИД ЕС в марте согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". Китайские власти не раз отвергали обвинения и заявили, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

МИД Китая в ответ на решение ЕС ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания. Китайские послы были вызваны в МИД ряда других европейских государств, в частности, Франции, Германии и Италии.

В конце декабря прошлого года Евросоюз и Китай достигли принципиальной договоренности по всеобъемлющему соглашению об инвестициях, ожидалось, что переговоры по тексту этого документа и подготовка к его ратификации продолжатся в текущем году. Это соглашение должно было, по мнению ЕС, сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая. ЕС ранее заявлял, что с Китаем сохраняются несбалансированные торговые и инвестиционные отношения. В Брюсселе настаивают на том, чтобы европейские компании в Китае пользовались такими же возможностями, как и китайские в Европе.

По итогам декабрьской видеоконференции лидеров ЕС и Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз традиционно демонстрировал большую открытость для иностранных инвестиций по сравнению с Китаем, теперь и Пекин обязуется больше открыться для ЕС в ряде ключевых секторов. По словам главы ЕК, благодаря этому соглашению европейские инвесторы получат беспрецедентный доступ на китайский рынок.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь, отмечал, что Евросоюзу удалось добиться от Китая обязательств в таких сферах, как защита окружающей среды, борьба против принудительных работ.

Переговоры по инвестсоглашению ЕС и Китая были запущены еще в 2013 году. По итогам 2020 года Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, обогнав США.