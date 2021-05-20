МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Конец лета становится поворотной точкой для политики Федеральной резервной системы. ФРС США опубликовала результаты апрельского заседания

В среду ФРС опубликовала протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке от 27-28 апреля, которые содержат сигналы об отношении центрального банка к покупкам казначейских облигаций и ипотечных облигаций на сумму 120 млрд долларов в месяц.

"Некоторые участники полагают, что, если экономика проложит демонстрировать быстрый прогресс в деле достижения целей комитета, то, возможно, будет разумно в определенный момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки темпов покупок активов", — говорится в протоколах.

Хотя конкретные сроки начала таких обсуждений не назывались, некоторые экономисты стараются определить временные рамки того, когда ФРС начнет сворачивать стимулирование, если экономика, как того ожидает большинство, быстро вернется к жизни.

Протоколы показали, что власти задумываются на тему сворачивания покупок активов, говорят в Oxford Economics. "Это подтверждает наше мнение о том, что ФРС официально объявит о планах по сворачиванию стимулирования в августе, на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул, а само сворачивание стартует в начале 2022 года", — отмечают они.

Главный экономист SGH Macro Advisors согласен с тем, что эти протоколы сигнализируют об изменениях в прогнозах ФРС. Он ожидает, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл обозначит разворот в сторону сворачивания стимулирования на ежегодной конференции в Джексон-Хоул. Экономист считает, что о сворачивании будет объявлено на декабрьском или на январском заседании, причем на полное завершение покупок будет отведен год.

Майкл Фероли, экономист J.P. Morgan, также ожидает, что замедление покупок облигаций стартует в начале следующего года. По его словам, в контексте недавних комментариев Пауэлла тон протоколов был неожиданным.

ФРС-Канзас-Сити обычно проводит ежегодную конференцию в Джексон-Хоул в конце лета. В прошлом году из-за пандемии августовская конференция состоялась в виртуальном формате, а планы на этот год пока не озвучены.

Центральный банк часто пользуется мероприятием в Джексон-Хоул, чтобы объявить важные новости. В прошлом году ФРС объявила о новой концепции, которая допускает превышение целевого уровня инфляции в 2%, чтобы компенсировать ее отставание от целевого уровня в прошлом. Аналитики указали, на что обратить внимание в протоколах заседания ФРС

Перемены в прогнозах ФРС наблюдаются после того, как большинство руководителей в последние недели заявляли, что совершенно не готовы говорить об отказе от поддержки экономики, пока сохраняется пандемия коронавируса. Но даже учитывая эти комментарии, экономические перспективы, очевидно, меняют расчеты центрального банка.

Экономика активно растет и, вероятно, разовьет высокую скорость, инфляция же, как ожидается, подскочит вверх. В США уверенность в восстановлении поддерживается ускоренными темпами вакцинации и смягчением ограничений, нацеленных на сдерживание распространения инфекции.

Выступая в среду, Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, заявил, что этим летом можно ожидать завершения пандемии коронавируса, но предупредил, что наверняка пока утверждать нельзя.

"Если мы достигнем точки, когда пандемия окажется в основном позади и мы будем спокойны за здоровье населения и не будем ожидать внезапного скачка заболеваемости, то мы, как я думаю, сможем поговорить о корректировке денежно-кредитной политики, — сказал Буллард. – Я не думаю, что мы уже достигла этого момента, но мне кажется, что мы к нему приближаемся".

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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