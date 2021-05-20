МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в РФ в апреле выросли на 2,7% после роста на 3,6% в марте, в годовом выражении повышение составило 27,6%, сообщает Росстат. Росстат назвал предполагаемые сроки переписи населения

"В апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,7%, по сравнению с декабрем 2020 года – 113,8%", — сказано в релизе.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в апреле в месячном выражении выросли на 4,6%, в обрабатывающих производствах — на 2,6%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром снизились на 0,6%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 0,1%.

В апреле по сравнению с мартом в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на никелевые концентраты – на 43,8%, свинцово-цинковые руды – на 31,4%, горючий природный газ (газ естественный) – на 16,6%, железорудный доменный агломерат – на 16,3%, природные необработанные алмазы (кроме технических) – на 13,2%, сурьмяные концентраты – на 11%, железорудные окатыши (окисленные) – на 10,2%. При этом цены на янтарь снизились – на 31,1%, ангидрит – на 13,6%, природный графит – на 13,1%.

Увеличение цен отмечено на отдельные газообразные, кроме природного газа – на 37,7%, индустриальные масла – на 21,7%, прочие нефтяные газы, не включенные в другие группировки – на 20,3%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 17,1%, прочие нефтяные смазочные масла, не включенные в другие группировки – на 16,9%, стабильный газовый конденсат – на 12,9%, дизельные масла, для авиационных поршневых двигателей – на 12,3%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на техническую газовую серу – на 49%, эпоксидные смолы в первичных формах – на 43,3%, ксилолы – на 32%, аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты – на 31,9%, бензолы – на 28,8%, стирол – на 27,1%, фенолы – на 19,7%, полимеры пропилена в первичных формах – на 18,7%, пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс – на 17,6%, толуолы – на 16,7%, кислоту уксусную – на 15%, углерод технический – на 14%, полимеры стирола в первичных формах – на 12,3%.