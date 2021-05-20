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https://1prime.ru/state_regulation/20210520/833717057.html
США предложили мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%
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США предложили мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%, а лучше — еще выше, сообщило министерство финансов страны. Предложение сделано в рамках переговоров по... ПРАЙМ, 20.05.2021
налоги, сша, новости, экономика, налоги, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. США предложили мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%, а лучше — еще выше, сообщило министерство финансов страны.
Предложение сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Министерство финансов повторило, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, корпоративные налоги снижаются все больше, подрывая возможности США и других стран собирать налоги, необходимые для критически важных инвестиций", — говорится в заявлении минюста.
"Министерство предложило координационной группе (ОЭСР и G20), чтобы глобальная минимальная налоговая ставка была минимум 15%. Министерство подчеркнуло, что 15% — это наименьшая возможная ставка и что нужно продолжать амбициозные дискуссии чтобы поднять эту ставку выше", — уточнили в министерстве.