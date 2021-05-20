ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. США предложили мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%, а лучше — еще выше, сообщило министерство финансов страны. Эксперты спрогнозировали сроки окончания стимулирования экономики США

Предложение сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Министерство финансов повторило, что сейчас, когда мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, корпоративные налоги снижаются все больше, подрывая возможности США и других стран собирать налоги, необходимые для критически важных инвестиций", — говорится в заявлении минюста.

"Министерство предложило координационной группе (ОЭСР и G20), чтобы глобальная минимальная налоговая ставка была минимум 15%. Министерство подчеркнуло, что 15% — это наименьшая возможная ставка и что нужно продолжать амбициозные дискуссии чтобы поднять эту ставку выше", — уточнили в министерстве.