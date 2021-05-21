МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает повысить пошлину на вывоз лома из России до уровня 5%, но не менее 90 евро за тонну на 180 дней, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. ТЭК, металлургия и банки стали лидерами по выводу капитала из России

"С учетом мировых тенденций на повышение для стабилизации цен на лом черных металлов и недопущения последующего роста цен на металлургическую продукцию на российском рынке считаем целесообразным установление вывозных таможенных пошлин на вывоз лома и отходов черных металлов с территории Российской Федерации в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, на уровне 5%, но не менее чем 90 евро за тонну продукции на 180 дней", — процитировали слова Евтухова в пресс-службе министерства.

Правительство с 31 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Повышенные пошлины вводились также на 180 дней. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в четверг сообщил, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию рассмотрит предложение Минпромторга повысить экспортную пошлину на лом в пятницу.

По словам Евтухова, повышение пошлины в условиях исторически максимальных цен на лом черных металлов на российском рынке и увеличения потребления металлолома на 13,5% за первый квартал 2021 года не окажет негативного влияния на объем ломосбора. Россия с 1 июля вводит пошлину на экспорт необработанной древесины

"Более того, для отечественных металлургических предприятий это решение и вовсе станет благом. Ведь они способны потребить весь объём заготавливаемого сегодня в стране лома", — заметил замглавы Минпромторга.

Он также подчеркнул, что министерство проводит системную работу, направленную на увеличение объемов ломозаготовки. "В первую очередь это отмена НДФЛ с одновременным переходом на безналичные расчеты с физическими лицами. Такая мера позволит снизить привлекательность сдачи лома в нелегальные пункты. Это также позволит сократить количество посредников на рынке, а также будет стимулировать увеличение ломосбора", — добавил замминистра.