МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. По всей видимости, экономика еврозоны вернулась к росту во 2-м квартале 2021 года. Результаты опросов компаний указывают на более сильное, чем ожидалось, восстановление активности в мае, так как ограничительные меры были ослаблены, а доверие потребителей укреплялось на фоне ускорения темпов вакцинации населения. Индекс деловой активности в еврозоне в мае вырос до максимума за три года

В то же время в сфере услуг Японии в мае сокращение активности усугубилось, так как правительство страны продлило ограничительные меры для гостиничного бизнеса в Токио и Осаке до конца текущего месяца.

Благодаря ускорению вакцинации в еврозоне как минимум одну дозу вакцины получила почти треть взрослого населения, что вдвое выше, чем месяц назад. В ответ на это власти начали ослаблять ограничения для многих услуг, и потребителей теперь меньше беспокоит опасность заражения при тесном физическом контакте с другими людьми.

Ранее в мае власти ЕС заявили, что ожидают возвращения экономики региона к докризисным уровням к концу 2021 года. Это на шесть месяцев быстрее, чем прогнозировалось ранее, но все же медленнее, чем в США. Экономики южных стран еврозоны, вероятно, достигнут докризисных темпов активности к концу 2022 года.

Опубликованные в пятницу данные IHS Markit по результатам опросов менеджеров по снабжению еврозоны указывают на то, что восстановление активности в регионе может оказаться еще более стремительным. Индекс PMI для сферы услуг Франции в мае вырос до 56,6 с 50,3 в апреле, тогда как многие экономисты прогнозировали его повышение до 52,5. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности.

Как и во многих других частях мира, активность в производственном секторе Франции продолжала расти высокими темпами. В совокупности со стремительным оживлением сферы услуг это указывает на то, что май, вероятно, оказался самым удачным месяцем для экономики страны с июля 2020 года.

Активность в сфере услуг еврозоны росла самыми высокими темпами более чем за три года, тогда как в апреле она едва вернулась к росту после сокращения в течение семи месяцев подряд.

Перспективы на ближайшие несколько месяцев выглядят многообещающе, если пандемия по-прежнему будет оставаться под контролем, несмотря на распространение новых штаммов коронавируса. Темпы роста новых заказов в еврозоне оказались самыми высокими с июня 2006 года. При этом скорость восстановления спроса застала некоторые компании врасплох и усилила нагрузку на цепочки поставок. В настоящий момент сроки ожидания доставки промежуточных товаров в производственном секторе являются самыми длительными за все время проведения опросов менеджеров по снабжению. Данные по деловой активности в еврозоне в мае приободрили инвесторов

"Рост активности мог бы быть еще сильнее, если бы не проблемы со снабжением и сложности с удовлетворением возникшего спроса, особенно в плане найма новых сотрудников", — отмечает Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Эти сдерживающие факторы оказывают повышательное давление на цены. Компании производственного сектора сообщили о рекордно быстрых темпах роста цен на сырье и материалы, а также отпускных цен. Цены в сфере услуг еврозоны тоже выросли, но намного умереннее.

Результаты аналогичных опросов компаний США будут представлены позднее в пятницу. Как ожидается, они будут свидетельствовать о продолжении роста активности в производственном секторе и сфере услуг страны, причем американская сфере услуг обгонит европейскую.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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