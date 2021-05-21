НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая — ПРАЙМ. Запуск завода группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в Индии по производству трансформаторной стали намечен на май 2022 года, сообщил РИА Новости торговый представитель России в Индии Александр Рыбас. "Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство нового газового комплекса

"Реализация проекта осуществляется согласно утвержденному графику работ компанией НЛМК. Надзор ведется российскими специалистами. Пуск завода намечен на май 2022 года", — сказал он.

Торгпред отметил, что доля НЛМК на индийском рынке трансформаторной стали в настоящее время составляет около 25%, а после введения в строй собственного предприятия увеличится в два раза.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% — до 15,83 миллиона тонн.