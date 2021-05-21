МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финансовые аналитики компании Refinitiv предсказывают, что цены на золото в будущем будут расти. Как отмечает CNBC, сейчас у драгоценного металла есть потенциал на фоне роста инфляции. Цены на золото выросли на фоне обвала биткоина

В августе прошлого года цена золота подскочила до рекордных 2063 доллара за тройскую унцию, а сейчас драгоценный металл стоит 1877 долларов. Однако, как сказал глобальный стратег инвестиционного банка TD Securities Ричард Келли, "сейчас золото относительно дешево, хотя у него определенно есть потенциал".

В первые несколько месяцев 2021 года золото находилось под давлением. Это произошло на фоне резкого скачка доходности казначейских облигаций США, поскольку трейдеры начали делать ставку на то, что инфляция заставит Федеральную резервную систему (ФРС) повысить процентные ставки и смягчить свою денежно-кредитную политику. Золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции, однако любые попытки центральных банков обуздать инфляцию обычно плохо сказываются на драгоценном металле.

Помимо этого, Келли подчеркнул, что золото обычно оценивается в долларах, так что любое падение американской валюты может привести к росту цен на металл.

Напомним, что по итогам апреля 2021 года инфляция в США разогналась до 4,2% и стала максимальной со времен мирового финансового кризиса 2008-го, а цены побили рекорд десятилетия.