МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Новые правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья снизят количество отказов при их получении, рассказала РИА Недвижимость управляющий партнер консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена. Банк России ужесточит регулирование по ряду ипотечных кредитов

В России с 21 мая упростили правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами. Теперь для получения вычета достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не надо. Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут участвовать в этом процессе в добровольном порядке.

"Из-за неверного заполнения декларации большинство налогоплательщиков получают отказ в предоставлении вычета, а сейчас она будет формироваться автоматически, из-за чего неприятные моменты будут сведены к минимуму", — сказала Кучерена.

Она также добавила, что нововведения избавят граждан от утомительного процесса по сбору документов, при этом она не исключила возможных сбоев в электронной системе, добавив, что об эффективности программы можно будет говорить позднее.