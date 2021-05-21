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Юрист оценил эффект от новой системы налогового вычета на покупку жилья
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Новые правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья снизят количество отказов при их получении, рассказала РИА Недвижимость управляющий партнер консалтинговой... ПРАЙМ, 21.05.2021
недвижимость, жилье, налоговый вычет, налоги, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Новые правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья снизят количество отказов при их получении, рассказала РИА Недвижимость управляющий партнер консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.
В России с 21 мая упростили правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами. Теперь для получения вычета достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не надо. Необходимые для этого данные ФНС будет получать непосредственно от банков, которые будут участвовать в этом процессе в добровольном порядке.
"Из-за неверного заполнения декларации большинство налогоплательщиков получают отказ в предоставлении вычета, а сейчас она будет формироваться автоматически, из-за чего неприятные моменты будут сведены к минимуму", — сказала Кучерена.
Она также добавила, что нововведения избавят граждан от утомительного процесса по сбору документов, при этом она не исключила возможных сбоев в электронной системе, добавив, что об эффективности программы можно будет говорить позднее.