МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Продажи вакцин от коронавируса позволили девятерым владельцам производящих их компаний заработать миллиарды. Об этом сообщает CNN. Пандемия вынудила россиян увеличить траты на интернет

Больше всего на вакцинации поднялись доходы генерального директора американской компании Moderna Стефана Банселя и генерального директора компании BioNTech Угура Шахина, которые разработали вакцину вместе с Pfizer. Состояние обоих сейчас составляет около четырех миллиардов долларов. Кроме того, миллиардерами "на бумаге" стали руководители китайской компании CanSino Biologics, которые были первыми инвесторами Moderna и за счет этого добились резкого взлета своих акций.

Состояние девяти новых миллиардеров в общей сложности оценили в 19,3 миллиарда долларов. Активисты People's Vaccine Alliance подчеркивают этим фактом резкое неравенство, возникшее в результате пандемии. Они отмечают, что такого состояния хватит, чтобы полностью вакцинировать около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода.

Активисты назвали новых миллиардеров лицом огромных прибылей, которые фармацевтические корпорации получают от монополии на вакцинацию, и добавили, что вакцины финансировались за счет государственных средств и должны быть в первую очередь общественным благом, а не возможностью заработка.