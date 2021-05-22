МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ.  Продажи вакцин от коронавируса позволили девятерым владельцам производящих их компаний заработать миллиарды. Об этом  сообщает CNN.

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Пандемия вынудила россиян увеличить траты на интернет

Больше всего на вакцинации поднялись доходы генерального директора американской компании Moderna Стефана Банселя и генерального директора компании BioNTech Угура Шахина, которые разработали вакцину вместе с Pfizer. Состояние обоих сейчас составляет около четырех миллиардов долларов. Кроме того, миллиардерами "на бумаге" стали руководители китайской компании CanSino Biologics, которые были первыми инвесторами Moderna и за счет этого добились резкого взлета своих акций.

Состояние девяти новых миллиардеров в общей сложности оценили в 19,3 миллиарда долларов. Активисты People's Vaccine Alliance подчеркивают этим фактом резкое неравенство, возникшее в результате пандемии. Они отмечают, что такого состояния хватит, чтобы полностью вакцинировать около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода.

Активисты назвали новых миллиардеров лицом огромных прибылей, которые фармацевтические корпорации получают от монополии на вакцинацию, и добавили, что вакцины финансировались за счет государственных средств и должны быть в первую очередь общественным благом, а не возможностью заработка.