МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в дальнейшем проект федерального бюджета будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ.

"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату РФ. Одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.