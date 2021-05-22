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Правительство одобрило проект об исполнении бюджета за 2020 год
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Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что в дальнейшем проект федерального бюджета будет... ПРАЙМ, 22.05.2021
федеральный бюджет, михаил мишустин, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект об исполнении федерального бюджета за 2020 год, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в дальнейшем проект федерального бюджета будет направлен в Госдуму, Совет Федерации и Счетную палату РФ.
"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год и направить его в Счетную палату РФ. Одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.