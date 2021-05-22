МОСКВА, 22 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Более чем три четверти республиканских штатов США планируют раньше намеченного срока завершить выплаты дополнительных 300 долларов в неделю к федеральным пособиям по безработице. Причиной этого стало падение числа новых заявок на пособие по безработице до минимальных для пандемии уровня. Вероятно, число получателей данного вида пособий снизится в летние месяцы. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось

На текущей неделе Техас, Оклахома и Индиана присоединились к другим штатам, заявившим об отказе от дополнительных выплат по безработице раньше обозначенных сроков. Опубликованные данные по занятости за апрель оказались хуже ожиданий, и это породило опасения относительно дефицита рабочей силы. Власти штатов принимают решение не в пользу дополнительных 300 долларов к пособиям по безработице, а также намерены вновь сузить список потенциальных получателей финансовой помощи. Во время пандемии власти США предоставили финансовую поддержку категориям населения, которые ранее не могли претендовать на получение пособий по безработице.

Как заявляют власти отдельных штатов, в период с середины июня до середины июля будет прекращена выплата пособий, осуществлявшаяся в рамках поддержки населения в условиях пандемии. Согласно оценке Oxford Economics, уже с середины июня почти 3,5 млн человек может быть лишено права получать дополнительно 300 долларов в неделю к пособию по безработице. Ранее предполагалось свернуть дополнительные выплаты в начале сентября.

Из этих 3,5 млн человек около 1,4 млн человек также потеряют пособия, выплачиваемые во время пандемии фрилансерам, и 1,1 млн человек лишатся дополнительных выплат, предусмотренных для тех, кто исчерпал свой лимит обычных федеральных пособий по безработице.

Число получателей пособий по безработице в рамках одной из нескольких программ (включая обычные программы штатов и чрезвычайные федеральные программы) остается повышенным, и на неделе 18-24 апреля оно составило 16,9 млн человек. Общее число заявок на пособия по безработице почти в восемь раз превышает предкризисные показатели.

Число первичных заявок на пособие по безработице при этом упало до самого низкого с середины марта 2020 года уровня. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что данные Министерства труда США позднее в четверг будут свидетельствовать о появлении 452 000 первичных заявок на пособие по безработице против 473 000 неделей ранее. Этот показатель находится на самом низком уровне с тех пор, как пандемия повлекла за собой широкомасштабную потерю занятости в США. Продажи жилья на вторичном рынке США в апреле неожиданно снизились

Однако темпы роста занятости в апреле не оправдали ожиданий, несмотря на нисходящий тренд заявок. В апреле число новых рабочих мест в США составило 266 000 против 1 млн, ожидавшегося экономистами. Это породило опасения среди республиканцев относительно того, что увеличенные пособия по безработице негативно отражаются на склонности трудоспособного населения к поиску работы и трудоустройству.

Грегори Дако из Oxford Economics согласен с тем, что повышенные пособия негативно влияют на желание людей выходить на работу, но есть и другие факторы, которые действуют в этом же направлении. Например, некоторые люди вынуждены оставаться дома, чтобы заботиться о детях, а других пугает эпидемиологическая ситуация.

"Отмена пособий по безработице не означает автоматического выхода на работу всех безработных, — говорит он. – Несколько факторов всегда будут влиять на решение о выходе или не выходе на работу".

Размер обычного пособия по безработице во многих штатах, отказывающихся от дополнительных выплат, намного ниже среднего показателя по стране, который в марте составлял около 350 долларов в неделю. В Миссисипи, где программа дополнительных выплат будет завершена в середине июня, этот показатель равен 195 долларов, о чем свидетельствует мартовский отчет Министерства труда.

Президент США Джо Байден защищает программу дополнительных выплат. По его словам, правительство пояснит гражданам, что недопустимо отказываться от подходящих предложений о трудоустройстве и продолжать получать пособия по безработице, за исключением редких случаев и обстоятельств. В правительстве отмечают наличие иных факторов, негативно влияющих на восстановление занятости, в том числе тот факт, что граждане опасаются заражения или же вынуждены заботиться о детях в условиях дефицита мест в дошкольных детских учреждениях.

Некоторые демократы заявляют о том, что работодатели предлагают слишком низкие заработные платы. "Давайте проясним. В Америке нет дефицита желающих работать, есть нехватка работодателей, желающих платить достойные деньги и обеспечивать благоприятные условия", — заявил сенатор Берни Сандерс.

Однако признаки нарастающего давления на заработные платы в США начинают появляться. В апреле средний почасовой заработок в частом секторе, гостиничном бизнесе и сфере развлечений вырос на 5,8% по сравнению с предкризисным февралем 2020 года, сообщили в Министерстве труда.

Крупные компании также недавно объявили о намерении повысить заработную плату. В Amazon.com Inc. есть вакансии, предусматривающие почасовую оплату в размере 17 долларов в час, тогда как обычно начальная заработная плата в компании составляет 15 долларов в час. Компания McDonald's Corp. заявила о повышении заработной платы более чем 36 500 сотрудникам в среднем на 10% в течение следующих семи месяцев.

— Автор Sarah Chaney Cambon, sarah.chaney@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ